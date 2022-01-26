Европа нашла неожиданную замену российскому газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австралия готова экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу при сокращении поставок голубого топлива из России. Такое заявлением сделал австралийский министр природных и водных ресурсов Кит Питт.

«Австралийские СПГ выступают надежными партнерами, <…> в стадии разработки находится несколько крупных проектов, которые обеспечат стране возможность удовлетворить растущий мировой спрос», - заявил глава ведомства.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о планах США найти альтернативные источники природного газа для Европы в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Как писал сайт kp.ru, китайский политолог назвал планы США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи сжиженного природного газа являются «утопией». По его мнению, в этом вопросе у Вашингтона не может быть помощников.