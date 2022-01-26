Путин заявил о росте ВВП России на 4,5% за прошлый год

Президент России Владимир Путин рассказал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по результатам 2021 года составил около 4,5%. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по результатам 2021 года составил около 4,5%.

"По оценкам, по итогам прошедшего года, рост ВВП будет равен приблизительно 4,5%", - сказал глава государства на встрече с руководителями ведущих компаний Италии.

Сегодня, 26 января проходит встреча президента России Владимира Путина с главами итальянских компаний. Повесткой встречи стали вопросы экономики и инвестиционного партнерства двух стран.

Напомним, ранее стало известно, что уже по итогам II квартала прошлого года уровень ВВП в России поднялся до докризисных значений. Как ранее сообщал Kp.ru, Минэкономразвития оценивал рост ВВП в России в 2021 году в 4,5%. По результатам 2022 года, как считают в ведомстве, показатель составит 3%.