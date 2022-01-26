Путин указал на минусы отсутствия взаимного признания вакцин между Россией и ЕС Фото: REUTERS

Затягивание процесса взаимного признания между Россией и Евросоюзом вакцин против коронавирусаи ковид-сертификатов не способствует активизации деловых контактов и поездок, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, активизации деловых контактов и поездок не способствует то, между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», – сказал глава государства во время видеоконференции с представителями итальянского бизнеса.

Российский лидер отметил, что исследование вакцин от коронавируса, проведенное учеными России и Италии, доказало высокую эффективность препарата «Спутник V» против штамма «Омикрон».

В конце октября 2021 представители Минздрава России и Евросоюза обсудили вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ООН заявили, что признание ковид-паспортов между Россией и ЕС поможет восстановить туристическую индустрии.