Премьер Хорватии назвал "чушью" заявление президента об отзыве военных из НАТО

Андрей Пленкович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал «чушью» заявление президента страны Зорана Милановича об отзыве военнослужащих из НАТО при обострении ситуации на Украине. Глава правительства извинился перед Киевом, а также уточнил, что хорватский контингент ранее планово вернулся из Польши.

«С учетом того, что на Украине наших военнослужащих нет, а контингент, размещенный в Польше, вернулся, не знаю, об отзыве каких военных думает президент. Его заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства приношу извинения украинцам за такую чушь», - заявил хорватский премьер.

Пленкович назвал политикой Хорватии деэскалации напряженности, а также предотвращение конфликтов и поддержку целостности незалежной. По его словам, это «фундаментальная позиция» страны.

«Вклад - исключительно опыт Хорватии по мирной реинтеграции, можем его предложить как модель решения и реинтеграции оккупированных территорий Украины», - добавил он.

В минувший вторник, 25 января, Миланович заявил, что власти страны в случае эскалации на Украине отзовут своих военных из сил НАТО в Восточной Европе. Украинский МИД назвал подобные заявления недопустимыми, отметив, что они идут вразрез с официальной позицией республики и вредят двухсторонним отношениям.