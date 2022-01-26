США выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу после скандала Фото: Twitter «Роскосмоса»

Российский космонавт Николай Чуб получил американскую визу. Теперь он сможет принять участие в тренировках перед полетом на Международную космическую станцию.

«США выдали космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу въездную визу. Космонавт едет для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед полетом на МКС», – сообщается в Twitter госкорпорации.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе США отказались выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу, который должен был принять участие в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона.

После этого генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении запросить позицию главы NASA Билла Нельсона по отказу выдать визу российскому космонавту.