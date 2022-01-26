Аналитики сообщили, что в России вырос спрос на зимнюю одежду, спортивные товары и автохимию

В России вырос спрос на зимнюю одежду, спортивные товары и автохимию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" назвали самые покупаемые категории зимних товаров в России в январе 2022 года.

В список вошли зимняя одежда (+380%) и спецодежда (+191%), ледорубы (+155%), автохимия (+99%) и сезонные спортивные товары (+47%), передает "Газета.ru"

Самыми популярными товарами стали стеклоомывающая жидкость и размораживатели замков, лыжные крепления и сноуборды, шапки-маски и шапки-ушанки.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на товары для зимних видов спорта. По словам экспертов онлайн-платформы Авито, в ноябре этого года россияне стали интересоваться зимними товарами на 39% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает телеканал "360".

В России также на 70% вырос покупательский спрос на жилье в элитных новостройках Москвы. Так, средняя стоимость квадратного метра в элитном сегменте увеличилась за год на 34%, до 880 тысяч рублей, рассказывает ФАН.