Лавров заявил, что Запад находится "в военном угаре". Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад находится «в военном угаре». Такое мнение он высказал в среду, 26 января, отвечая на вопросы журналистов в Госдуме.

«Мы видим, что наши западные коллеги находятся в «военном угаре». Только об этом и говорят - накажем, нападете, а мы накажем и спасем Украину», - сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия ни на кого не нападала, но готова защитить как интересы страны, так и безопасность своих граждан.

«Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали. Нападали на нас, а если нападали - получали по заслугам. Я не буду спекулировать на этот счет. Мы готовы надежнейшим образом защитить интересы страны и безопасность наших граждан», - подчеркнул Сергей Лавров.

Также Лавров отметил, что мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным, а также никогда уже не станет однополярным, и в нем все меньше желающих «таскать каштаны из огня» для США и ЕС. Подробнее читайте здесь на kp.ru.