Более 6 миллионов человек сделали прививку от коронавируса в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Москвы сообщили, что в столице более 6 миллионов человек сделали прививку от коронавируса.

Сообщается, что на территории Москвы развернуты 100 прививочных центров. Записаться в них можно несколькими способами: онлайн, через мобильные приложения, позвонив по телефону или с помощью инфомата в поликлинике.

Процедуру ревакцинации прошли около 1 миллиона жителей столицы, рассказывает РИАМО.

Глава центра Глобальной вирусологической сети и адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков ранее заявлял, что количество антител в организме ни о чем не говорит и призвал идти прививаться.

"Но хорошая новость состоит в том, что ведь нейтрализующие антитела — это не все, это только маленькая часть механизма защиты организма от вирусов. В организме существует масса других эшелонов защиты", - цитирует специалиста телеканал "360"

Напомним, в России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом – 67 809 человек за сутки, передает ОТР.

Сайт KP.ru рассказывал, что Минздрав РФ опубликовал памятку о действиях в случае бессимптомного течения COVID-19 и ОРВИ. Так, переболевшим или привитым без факторов риска при температуре выше 38 градусов, одышке, боли в грудной клетке необходимо вызвать скорую.