Депутат Лантратова предложила установить в школах «ящики доверия» для защиты от буллинга

Депутат Госдумы предложила способ борьбы с буллингом в школах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Ящики доверия», которые помогут защитить школьников от насмешек и буллинга, предложила создать в российских школах депутат Госдумы Яна Лантратова. Депутат направила соответствующий запрос в Министерство образования, пишет Daily Storm.

Ящики предназначаются для сбора анонимных вопросов от школьников, на которые затем будет отвечать школьный психолог. Ответы на вопросы будут даны онлайн. Лантратова отметила, что нередко дети, которые сталкиваются с буллингом, боятся обращаться к школьному психологу напрямую, так как опасаются насмешек или не доверяют квалификации специалиста. Депутат добавила, что такой формат одобрили сами дети.

«По мнению ребят, такой формат сможет защитить от буллинга и насмешек, поможет найти ответы на волнующие вопросы, а также покажет детям, что психологу можно доверять и он обладает достаточной квалификацией, что станет первым шагом к личному общению», —считает Яна Лантратова.

По мнению депутата, «Ящики доверия» помогут не только детям, но и учителям, родителям, а также самим школьным психологам.

О том, что социальные сети навязывают подросткам буллинг, заявил президент РФ Владимир Путин.

Советы о том, как распознать, что ребенок в школе подвергается буллингу и как с этим бороться, здесь на kp.ru.