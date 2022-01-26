В НАТО считают ряд предложений России по гарантиям безопасности нереалистичными

НАТО считает ряд предложений России по гарантиям безопасности нереалистичными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Североатлантическом альянсе охарактеризовали несколько предложений России по гарантиям безопасности как «неприемлемые и нереалистичные». Об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на одно из дипломатов стран Запада.

Как рассказал собеседник агентства, ответ НАТО на предложения России будет содержать несколько вопросов, которые альянс может проработать совместно с Москвой.

- Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями, — сказал дипломат, отметив, что работа над письменным ответом НАТО практически закончена.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ведомство подготовит предложения по дальнейшим шагам после ответа Вашингтона по гарантиям безопасности, уточнив, что ответ ожидается на этой неделе.

До этого глава внешнеполитического ведомства заявил, что Москва примет меры, если американская сторона не ответит на предложения по гарантиям безопасности, подчеркнув, что безопасность России и ее граждан остается приоритетом.