Испанский профессор заявил, что Западу нужно «осадить» Украину для деэскалации отношений с Россией

В Испании заявили, что Западу нужно «осадить» Украины для деэскалации отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор международных отношений Европейского университета Валенсии Хорхе Местре выразил мнение, что Западу нужно «осадить» Украину, чтобы добиться улучшения отношений с Россией.

- Россия уже дала четко понять, какая у нее позиция. НАТО и США должны проявить инициативу. Россия хочет добиться создания безопасного пространства вокруг себя, — цитирует специалиста ТАСС.

Он добавил, что Западу нужно «осадить Украину и некоторые страны Восточной Европы». По мнению Местре, западные страны своими антироссийскими высказываниями загоняют людей в «диалектическую спираль, основанную на конфликте». Также он назвал алармистским решение ряда стран отозвать своих дипломатов из Киева.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.