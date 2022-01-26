Роскомнадзор потребовал блокировать на Facebook и Instagram объявления о вакансиях наркокурьеров

Роскомнадзор потребовал немедленно удалить из Facebook, Instagram и WhatsApp объявления о вакансиях наркокурьеров. Фото: REUTERS

Письмо с требованием немедленно принять меры по блокировке в социальных сетях сообщений о вакансиях наркокурьеров направил Роскомнадзор в адрес американской компании Meta Platforms. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ведомства.

Meta Platforms является оператором социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. В 2021 году в реестр запрещенной информации попали более ста подобных объявлений в Facebook и Instagram. В Роскомнадзоре отметили, что в Facebook и Instagram остаются не удаленными порядка 2 тыс. материалов с различным запрещенным контентом.

Реклама вакансий наркокурьеров в соцсетях может мотивировать пользователей на участие в запрещенной на территории РФ деятельности, добавили в ведомстве.

Роскомнадзор считает необходимым открытие российского офиса Meta Platforms, уполномоченного на безотлагательное удаление опасного контента. Это предусмотрено законом «о приземлении IT-компаний», который вступил в силу в январе 2022 года.

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