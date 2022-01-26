Власти Харьковской области назвали стабильной ситуацию на границе с Россией

На Украине назвали стабильной ситуацию на границе с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель государственной администрации Харьковской области Олег Синегубов назвал стабильной ситуацию на границе Украины и России.

- Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильна, и днем и ночью проводится патрулирование. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет, — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что военное ведомство постоянно оценивает обстановку на расстоянии до 200 километров от границы с Россией, и на сегодняшний день угроза «вторжения» на украинскую землю отсутствует.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности». При этом Песков не исключает провокаций для оправдания таких заявлений.