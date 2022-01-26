Путин призвал правительство и Центробанк прийти к единому мнению о регулировании криптовалют

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению в вопросе регулирования криптовалют.

- Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет, этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации, — сказал президент России, призвав правительство и Банк России прийти к единому мнению в данном вопросе.

Также, по мнению главы государства, у России есть конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.

Напомним, 20 января появилась информация, что Банк России предлагает полностью запретить выпуска, майнинг и оборот криптовалют на территории страны. Как следует из доклада на сайте Центробанка, регулятор предлагает внести изменения в законодательство и ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами и на майнинг криптовалют.

Позже глава департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков сообщил, что ведомство выступает против запрета и направило на рассмотрение правительства концепцию регулирования рынка криптовалют. По его словам, официальной позиции российских властей по этому вопросу пока не озвучено.