«Единая Россия» попросила власти РФ поставить вооружение ДНР и ЛНР

Владимир Васильев Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев сообщил, что партия попросила власти страны поставить вооружение самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.

- Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Васильев считает, что Москва не должна бросать жителей этих территорий в условиях подготовки к агрессии со стороны Украины.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что власти России должны помочь республикам Донбасса в сдерживании украинской агрессии. По его мнению, Москва могла бы поставить ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений. Как отметил Турчак, партия «Единая Россия» с тревогой смотрит на то, как Запад «накачивает» Украину летальным оружием. Он обратил внимание, что количество обстрелов республик Донбасса увеличилось в разы. Тем временем, подчеркнул сенатор, западные страны подталкивают «украинскую хунту» к прямому вторжению в Донбасс, вооружая националистов.