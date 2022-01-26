Суд арестовал обвиняемого в нападении на вдову Градского

Марина Коташенко и Александр Градский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Суд арестовал обвиняемого в нападении на вдову Александра Градского в Наро-Фоминске до 16 марта 2022 года. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Подмосковья.

- С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 27-летнего обвиняемого в разбойном нападении на вдову Александра Градского в Наро-Фоминске, меру пресечения в виде заключения под стражу до 16.03.2022, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 16 января неизвестные напали на вдову российского певца и композитора Александра Градского Марину и отняли у нее наличные и ценности на 100 миллионов рублей. По словам источника kp.ru в правоохранительных органах, это произошло в подмосковном Наро-Фоминске. Угрожая оружием, преступники заставили вдову певца ехать домой, в элитный поселок. Под дулом пистолета Марине пришлось открыть грабителям двери дома и отдать все ценности, какие были внутри.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Позже один из подозреваемых был задержан.