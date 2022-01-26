Минпросвещения намерено решить проблемы третьих смен в школах в 2023 году

Минпросвещения намерено полностью решить вопрос с третьей сменой в школах в 2023 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство намерено решить проблему третьих смен в школах в 2023 году.

- Доля школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле. И в следующем году он... будет полностью закрыт, — сказал министр на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, третья смена пока остается в образовательных учреждениях республик Тыва, Бурятия, Дагестан и Чечня.

Напомним, по данным Минпросвещения РФ, ситуация по ограничениям работы школ России остается стабильной - чуть больше 6% российских школьников на сегодняшний день перешли на дистанционку. Ситуация по ограничениям работы школ в связи с COVID и сезонными ОРВИ остается стабильной, сообщает пресс-служба министерства. По состоянию на 25 января, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,28%.