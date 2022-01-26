Задержанный грабитель вдовы Градского признался, что получил 10 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

История вокруг ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко пока еще не распутана, полицейские только устанавливают все детали замысловатого нападения.

Версия про инсценировку ограбления, которая звучала накануне, теперь уже не ключевая. В этом сыщиков убедили показания первого подозреваемого в налете по имени Умед.

Сейчас рассматривается вариант, что преступников навел один из домработников, земляк грабителей.

Как рассказал сайту mk.ru источник, преступники самостоятельно организовали ограбление. Всего в схеме было задействовано четыре человека.

Скорее всего они опирались на сведения, которые черпали с информационных лент. Узнав о смерти композитора, выждали какой-то срок и пошли на дело. При этом налетчики точно не были уверены, что в доме найдут много денег.

На трассе была организована засада, где поджидали Коташенко. Там подозреваемые провели несколько суток. Увидев машину жертвы, пустились в погоню и устроили ДТП.

Предположительно, после ограбления, деньги были разделены не равным частями. Умеду Жабборову достались около 10 миллионов, на которые он сразу же купил подержанную «Тойоту Камри» последней модели. За машину отдал чуть более двух миллионов рублей и попытался уехать в Самарскую область.

Но потом вернулся в Москву и стал узнавать у знакомых, как пересечь границу с Таджикистаном. В итоге попался в метро.

Трое его подельников пока в розыске. Есть информация, что они успели покинуть Россию и скрыться в Таджикистане и Республике Беларусь. Вероятно их объявят в международный розыск.