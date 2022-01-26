Из шахты в Кузбассе эвакуировали 87 горняков из-за проблем с вентиляцией

На одной из шахт Кузбасса пришлось эвакуировать 87 человек из-за проблем с вентиляцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе эвакуировали почти 90 рабочих из-за неполадок в системе вентиляции. Об этом сообщает ТАСС. По предварительным данным, эвакуировано 87 человек, трое остались, чтобы поддерживать системы жизнеобеспечения. Горняки эвакуировались самостоятельно, уточнил источник агентства в органах управления региона.

«В шахте находились 90 человек, 87 из них самостоятельно эвакуировались, трое остаются для поддержания жизнеобеспечения», - сказал источник.

Похожее ЧП случилось в субботу, 22 января, на шахте «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий. Из-за проблем с проветриванием на поверхность были выведены 56 человек. Подробности здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, которая произошла 25 ноября 2021 года. Когда в выработке взорвался метан и задымился уголь, под землей находились 285 горнорабочих. Самостоятельно на поверхность вышли 239 человек. 46 шахтеров погибли.