Трамп назвал безумием отправку американских солдат в Европу

Трамп назвал "безумием" возможную отправку американских войск в Европу на фоне ситуации в Украине. Фото: REUTERS

Дональд Трамп назвал безумием планы администрации Байдена отправить в Европу дополнительные военные формирования США. Такое заявление экс-президент США сделал в среду 26 января в эфире подкаста The Great America Show.

«Это безумие. Это никогда не случилось бы при мне. Теперь на очереди Тайвань», - сказал Трамп, комментируя возможность переброски американских военных в Европу на фоне обострения украинского кризиса.

По мнению Трампа, подобные действия Джо Байдена могут стать толчком к началу третьей мировой войны.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до «любого потенциального вторжения России на Украину», уточнив, что речь идет об отправке солдат в Румынию, Болгарию и Венгрию. Подробности здесь.