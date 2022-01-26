Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире26 января 2022 19:20

Трамп назвал безумием отправку американских солдат в Европу

Экс-президент США заявил, что отправка американских военных в Европу может дать толчок к началу третьей мировой войны
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Трамп назвал "безумием" возможную отправку американских войск в Европу на фоне ситуации в Украине.

Трамп назвал "безумием" возможную отправку американских войск в Европу на фоне ситуации в Украине.

Фото: REUTERS

Дональд Трамп назвал безумием планы администрации Байдена отправить в Европу дополнительные военные формирования США. Такое заявление экс-президент США сделал в среду 26 января в эфире подкаста The Great America Show.

«Это безумие. Это никогда не случилось бы при мне. Теперь на очереди Тайвань», - сказал Трамп, комментируя возможность переброски американских военных в Европу на фоне обострения украинского кризиса.

По мнению Трампа, подобные действия Джо Байдена могут стать толчком к началу третьей мировой войны.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до «любого потенциального вторжения России на Украину», уточнив, что речь идет об отправке солдат в Румынию, Болгарию и Венгрию. Подробности здесь.