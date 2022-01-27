Россия завершила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию

Многоцелевой истребитель Су-35С Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские многоцелевые истребители Су-35С, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование в Белоруссию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России, отметив, что экипажи самолетов преодолели около восьми тысяч километров от аэродрома в Хабаровском крае, а во время перелета выполнили две промежуточных посадки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минобороны России сообщило, что эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в проверке сил реагирования Союзного государства. В частности, военные проведут учения, на которых отработают пресечение внешней агрессии и противодействие терроризму.

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

Несколько дней назад белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что представители госдепартамента США пригрозили республике жесткими санкциями. По его словам, сотрудники госдепа, беседуя с белорусскими дипломатами в Нью-Йорке, допустили угрозы и менторский тон. Лукашенко подчеркнул, что Запад пытается «сделать агрессором» Белоруссию, которая, по словам президента страны, наоборот, является «донором безопасности» в регионе. Он также отметил, что Белоруссия сейчас находится в таком положении, что ей невозможно «сделать хуже», и намерена защищать свои рубежи.