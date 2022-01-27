Что произошло в ночь на 27 января

«КП» – о последних новостях на утро 27 января 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 26 января американский посол в Москве Джон Салливан отвез в МИД России письменный ответ администрации президента США Джо Байдена на предложения Москвы по безопасности.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Вашингтоне пресс-конференцию, рассказав журналистам, что же содержится в письме, переданном в Россию. Правда, при этом глава госдепа ушел от ответа, дан ли России прямой отказ на главное требование – не брать Украину в НАТО. Сайт kp.ru объясняет, что это значит. Блинкен попытался обвинить Москву в разжигании кризиса на Украине. Публикуем главные цитаты из его заявления.

Продолжается истерика по поводу предположений о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины. Хотя главным двигателем ситуации, судя по всему, выступают многочисленные западные «эксперты» по России, напряжение уже привело к падению курса рубля и подготовке США и их союзниками новых санкций против Москвы, которые можно будет быстро пустить в ход в случае обострения ситуации. «Комсомольская правда» разбиралась, чем именно грозит нам Запад.

Вчера в российских СМИ появились сообщения о причастности украинских спецслужб к взрыву автобуса в Воронеже, который произошел 12 августа 2021 года. По версии неназванного источника, взрыв воронежской маршрутки могли устроить украинские диверсанты для «раскачки обстановки в регионе». В ряде силовых структур эту новость kp.ru прокомментировали коротко: «Это какой-то вброс».

Число заразившихся коронавирусом в России растет, во многих регионах поликлиники переведены на обслуживание тяжело болеющих пациентов. Но те, кто получил положительный ПЦР-тест, но не ощущает никаких признаков ОРВИ или инфекция протекает у него, как обычная простуда – могут не простаивать в очередях перед кабинетом дежурного врача, а лечиться на дому по инструкции, изложенной в памятке Минздрава.

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