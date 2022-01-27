Глава МИД Китая призвал США прекратить мешать проведению Олимпиады в Пекине

МИД КНР призывает США не мешать проведению Олимпийских игр в Пекине Фото: Михаил ФРОЛОВ

США должны прекратить мешать проведению зимней Олимпиады – 2022 в Пекине. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, Вашингтон объявил дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине. Такое решение означает, что на всемирные соревнования не прибудет официальная делегация США. Через несколько дней к американскому бойкоту присоединилось несколько других стран.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года назвал неприемлемым решение о бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.

Глава государства отметил, что "спорт, как и искусство, должен объединять людей", но когда его лишают такой основной ценности, "наносится ущерб всему международному сообществу".