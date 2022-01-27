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Общество27 января 2022 6:02

Губернатор Травников объявил карантин в школах Новосибирска с 31 января 2022 года

Исключение сделают только для учеников 11 классов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Андрей Травников / Фото: правительство Новосибирской области

Андрей Травников / Фото: правительство Новосибирской области

В школах Новосибирска введут карантин в связи с распространением коронавируса и ОРВИ с 31 января 2022 года. Как сообщает сайт "КП-Новосибирск", о соответствующем решении объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Готовится решение о ведении всеобщего карантина из-за распространяемого коронавируса и ОРВИ в школах с ближайшего понедельника", - анонсировал Травников.

По его словам, исключение сделают только для учеников 11 классов, которым предстоит сдавать ЕГЭ. Они продолжат очное обучение. Остальных переведут на дистант.

Кроме того, решение о всеобщем карантине не касается малокомплектных сельских школ. Документ по ним составят отдельно.

Как ранее писал "КП-Екатеринбург", по данным на 26 января 2022 года, в Екатеринбурге на дистант отправили 407 классов. Главной причиной такого решения стало распространение коронавируса, в том числе нового штамма под названием "омикрон".