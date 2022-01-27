CBS: США решили пока отказаться от санкций против Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон решил пока отказаться от санкции против президента России Владимира Путина, поскольку это связано с «техническими трудностями».

Как передает CBS со ссылкой на источники, если ввести санкции в отношении лиц, с которым США проводят переговоры, то им будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», - сообщила корреспондент телеканала.

Напомним, ранее глава Белого дома Джо Байден не исключил введения в случае эскалации ситуации на Украине санкций, направленных лично против российского лидера. Как писал сайт kp.ru, комментируя эти заявления, спикер Госдумы Вячеслава Володина отметил, что в понимании российских граждан предложенные подобных ограничений направлены не против президента страны, а против выбора народа России, а в Кремле призывы такие ограничения назвали политически деструктивными, но не болезненными.