WSJ: Администрация президента США обсуждает идею введения новых правил прохода в Черном море Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает идею введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море.

Как передает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации американского лидера, Белый дом в ходе составления ответа на предложения России по гарантиям безопасности, в том числе сообщал союзникам о возможности разрешения инспекции своих ракетных комплексов в Польше и Румынии, а другая идеей, которая также обсуждалась в американской администрации, стало введение новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море.

Напомним, режим прохода через пролив Босфор и Дарданеллы различается для военных кораблей черноморских и нечерноморских держав. При условии предварительного уведомления турецких властей черноморские государства в мирное время могут проводить через эти проливы свои военные корабли любого класса, однако для военных кораблей нечерноморских держав введены серьезные ограничения в плане класса и тоннажа судов.