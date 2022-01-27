Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной рабочей группы по COVID-19, куратором которой стала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как уточнили в кабмине, сформированная группа будет работать в режиме реального времени, оценивая ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

«Оперативная группа, созданная для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса, начинает свою работу. Её состав утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, накануне доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции, связанный с распространением нового штамма «омикрон», в России пойдет на спад уже в феврале текущего года.