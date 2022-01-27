Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 января 2022 7:18

Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по коронавирусу

Куратором группы назначена Голикова
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по коронавирусу

Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по коронавирусу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной рабочей группы по COVID-19, куратором которой стала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как уточнили в кабмине, сформированная группа будет работать в режиме реального времени, оценивая ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

«Оперативная группа, созданная для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса, начинает свою работу. Её состав утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, накануне доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции, связанный с распространением нового штамма «омикрон», в России пойдет на спад уже в феврале текущего года.