Эксперт назвал способ получить страховую пенсию при недостаточном стаже

Для получения страховой пенсии в России необходим минимальный страховой стаж. В 2022 году он должен составлять 13 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Для получения страховой пенсии в России необходим минимальный страховой стаж. В 2022 году он должен составлять 13 лет. Гражданам, у которых стаж не дотягивает до минимума, нужно искать способ, как добрать требуемое количество лет. Но труд на официальной работе не всегда решает эту проблему, рассказал агентству ПРАЙМ представитель НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

Эксперт пояснил, что, трудясь на официальном рабочем месте, можно не успеть набрать стаж, поскольку в последующие два года требования к стажу будут каждый год увеличиваться на один год. Для начала, при оформлении пенсии Биезбардис порекомендовал собрать все документы, которые могут подтвердить стаж (трудовые договора и другое).

Если в итоге окажется нехватка необходимых лет работы, страховой стаж можно "купить".

"Минимальная сумма добровольных страховых взносов в Пенсионный фонд в 2022 году равна 36 669 рублей 60 копеек. А максимальная — 293 356 рублей 80 копеек. Уплачивать можно как всю сумму единовременно, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря. "Купить" доступно до половины необходимого стажа, в 2022-м году — это шесть лет. Но есть исключение для самозанятых, для них такие ограничения не вводятся", — рассказал эксперт.

Ранее KP.ru уже писал о том, что для получения страховой пенсии стаж у государства можно "докупить". По словам экспертов, это совершенно законно и намного выгоднее для пенсионеров, чем получать только социальную пенсию.