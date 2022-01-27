Пять членов сборной России по биатлону не вылетели на Олимпиаду в Пекин из-за коронавируса

Не все члены сборной России смогли вылететь на Олимпиаду - 2022 в Пекин Фото: REUTERS

Пять членов сборной России по биатлону не смогли вылететь вместе с командой в Пекин, где пройдут зимние Олимпийские игры – 2022, сообщает сайт "КП-Спорт".

Причиной этому послужили положительные тесты на коронавирус. Из-за этого вылет пропустили биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич, старший тренер женской команды Михаил Шашилов, а также массажист Роман Никитин и руководитель сервис-бригады Александр Печерский. Последнего заменит Дмитрий Блинов, находившийся в резерве.

Участие остальных в Олимпиаде остается под вопросом. Для этого им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесённом коронавирусе.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китае с 4 по 20 февраля. На турнире будет разыграно 109 комплектов медалей.

Как ранее писал сайт kp.ru, организационный комитет Олимпийских игр 2022 года сообщил о 72 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди прибывших в Пекин для участия в турнире в том или ином качестве.

Стоит отметить, что из-за коронавируса потери понесла и сборная России по бобслею и скелетону. Сначала положительный тест сдал Никита Трегубов. Аналогичный результат пришел и бобслеисту Алексею Пушкареву. Затем болезнь настигла и разгоняющего Василия Кондратенко.