Народная милиция ЛНР заявили, что ВСУ разместили зенитную установку в жилом районе города в Донбассе Фото: REUTERS

Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила о размещении украинскими силовиками зенитной установке ЗУ-23-2 в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.

«В зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) зафиксирована зенитная установка ЗУ-23-2 в жилом районе населенного пункта Попасная», - заявил представитель пресс-службы.

Как отмечается, украинские силовики разместили две боевые бронированные машины вблизи подконтрольного Киеву села Макарово, что нарушает третий пункт дополнительных мер.

Напомним, ране накануне народная милиция ДНР заявила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к танки Донбассу. Незадолго до этого в ЛНР сообщили о подготовке Киевом боевых действий в регионе, а также размещении ЗРК.