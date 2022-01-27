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Политика27 января 2022 9:18

NYT: ответ США на инициативы России по безопасности приведет к переговорам по РСМД

США намерены обсудить взаимные правила по ограничению РСМД
Анна БЕЗРУКОВА
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США намерены обсудить взаимные правила по ограничению РСМД

США намерены обсудить взаимные правила по ограничению РСМД

Фото: Shutterstock

Ответ США относительно инициатив РФ в сфере безопасности предоставляет пути для проведения переговоров по поводу ограничительных мер на расположение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом накануне написало издание The New York Times со ссылкой на соответствующую документацию.

По его сведениям, в послании для России, направленном в письменной форме, заявляется, что США расположены к обсуждениям двусторонних правил, ограничивающих РСМД.

Также Штаты со странами-союзниками открыты к договоренностям о принятии общих правил, которые бы ограничивали объемы и территории организации учений военного характера, чтобы в дислокациях солдат не усматривали приток сил для начала боевых действий.

Напомним, ранее в среду РФ получила от американских властей ответ на инициативы Москвы в сфере гарантий безопасности.

Как ранее писал Kp.ru, от спецпредставителя США поступили обвинения в адрес России относительно нарушения условий договора о РСМД. Чиновник заявил, что стране следует освободить Европу от своих ракет, поскольку это нарушает, как полагают власти Штатов, договора об устранении ракет средней и меньшей дальности.