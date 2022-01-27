"Вектор": китайские ученые обозначили потенциальные риски коронавируса NeoCov

Новый коронавирус NeoCov сейчас не опасен для человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора знают об обнаружении нового коронавируса NeoCov, заявили журналистам в центре, уточнив, что в настоящее время NeoCov не опасен для человека, а китайские ученые обозначили только его потенциальные риски.

"В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции", - подчеркнул представитель "Вектора".

По его словам, вирус требует дальнейшего тщательного изучения.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые Уханьского университета выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov является потенциально опасным для человека.

По словам исследователей, пока этот вирус опасен только для самих летучих мышей, однако хватит только одной мутации в геноме, чтобы из-за него появились новая угроза для человечества.