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Здоровье27 января 2022 8:32

"Вектор": китайские ученые обозначили потенциальные риски коронавируса NeoCov

Новый вирус требует дальнейшего тщательного изучения
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Новый коронавирус NeoCov сейчас не опасен для человека

Новый коронавирус NeoCov сейчас не опасен для человека

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора знают об обнаружении нового коронавируса NeoCov, заявили журналистам в центре, уточнив, что в настоящее время NeoCov не опасен для человека, а китайские ученые обозначили только его потенциальные риски.

"В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции", - подчеркнул представитель "Вектора".

По его словам, вирус требует дальнейшего тщательного изучения.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые Уханьского университета выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov является потенциально опасным для человека.

По словам исследователей, пока этот вирус опасен только для самих летучих мышей, однако хватит только одной мутации в геноме, чтобы из-за него появились новая угроза для человечества.