Снежная буря обрушилась на Израиль Фото: REUTERS

В среду, 26 января, на Израиль обрушилась мощная зимняя буря.

Как передает государственное израильское радио Kan, в Иерусалиме и на севере Израиля выпал снег, в Тель-Авиве идут проливные дожди, а у побережья бушует шторм.

Согласно приведенным данным, утром 26 января обильные снегопады пошли в горных районах на севере, а к вечеру снег начался в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Шоссе номер один, которое соединяет Тель-Авив и Иерусалим, перекрыли для движения в обоих направлениях по причине гололеда, а общественный транспорт остановлен на территории иерусалимского муниципального округа, где теперь работает только трамвая. В четверг, 27 января, городские власти отменили занятия в школах.

По прогнозам синоптиков, буря в Израиле продлится до выходных.

Напомним, ранее снежная буря обрушилась на Турцию. Около 2 тысяч россиян застряли в аэропорту Стамбула из-за снегопада.