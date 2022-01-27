Опрос: около 37% россиян считают себя трудоголиками
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, что 37% россиян считают себя трудоголиками и работают более восьми часов в день.
Так, стало известно, что больше всего среди трудоголиков оказалось женщин (51%), нежели мужчин (49%). Наибольшее их число оказалось в сфере строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%), рассказывает "Газета.ru"
Отмечается, что 33% участников опроса считают, что трудоголики имеют постоянные проблемы в семейной жизни.
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Ранее стало известно, что большинству компаний (69%) по-прежнему не важно, откуда работает дистанционный сотрудник. Однако 23% работодателей считают, что работники на удалёнке обязаны сообщать о своём месте работы, сообщает RT.
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