Опрос: около 37% россиян считают себя трудоголиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, что 37% россиян считают себя трудоголиками и работают более восьми часов в день.

Так, стало известно, что больше всего среди трудоголиков оказалось женщин (51%), нежели мужчин (49%). Наибольшее их число оказалось в сфере строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%), рассказывает "Газета.ru"

Отмечается, что 33% участников опроса считают, что трудоголики имеют постоянные проблемы в семейной жизни.

Эксперты Bi.Zone ранее предупреждали о мошенничестве для соискателей новой работы. Злоумышленники обещают начинающим соискателям высокооплачиваемую работу, а затем выманивают деньги под видом прохождения "тестового задания", передает телеканал "360"

Ранее стало известно, что большинству компаний (69%) по-прежнему не важно, откуда работает дистанционный сотрудник. Однако 23% работодателей считают, что работники на удалёнке обязаны сообщать о своём месте работы, сообщает RT.

Сайт KP.ru рассказывал о профессоре Стэнфордского университета Джоне Пэнкэвеле который подсчитал, что продуктивность работников сильно сокращается после преодоления рубежа в 50 часов в неделю. Причем, настолько, что между результатами работника, который проработал 55 часов, и кто проработал 70, нет никакой разницы.