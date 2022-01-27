ФАС предлагает ввести раздельное регулирование разных видов алкоголя

ФАС предлагает ввести раздельное регулирования разных видов алкоголя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести раздельное регулирование для разных видов алкоголя. Об этом сказано в аналитическом отчете ведомства о состоянии конкуренции на оптовых рынках алкогольной продукции в России за период 2019-2020 годы.

«Рассмотрение вопроса о раздельном регулировании разных видов алкогольной продукции. Указанная мера была ранее отражена в аналитическом исследовании ФАС России о состоянии конкуренции на оптовых рынках алкогольной продукции за 2017-2018 годы и в настоящее время», - приводит ТАСС сообщение ведомства, где отмечают, что опрошенные участники рынков алкогольной продукции указали на актуальность данной меры.

По итогам анализа, ведомство также предлагает обсудить создание единого регионального регулирования рынков алкогольной продукции для улучшения условий деятельности компаний страны. ФАС также отмечает, что произвольное введение регинами дополнительных ограничительных мер на продажу алкоголя без особой необходимости может провоцировать «рост доли нелегальной продукции и социальное напряжение».

Напомним, ранее Госдума повысила штрафы за отсутствие маркировки на алкоголе и табаке.