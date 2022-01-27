В ЛНР сообщили о 40 попытках воздушной разведки ВСУ

Боец народной милиции ЛНР в окопах. Фото: REUTERS

Возле линии соприкосновения в Донбассе за сутки было отмечено около 40 попыток воздушной разведки со стороны силовиков Украины. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Отметим, что, согласно условиям минских соглашений, полеты военной авиации вдоль всей территории соприкосновения в Донбассе находятся под запретом.

Напомним, с лета 2020-го в Донбассе были введены новые меры по достижению перемирия. Ими предполагается полный запрет на открытие огня, размещение вооружения на любой территории, где проживают люди, а также вблизи населенных пунктов. Кроме всего, запрещаются диверсии и разведывательная работа. Еще не допускается использование инженерной техники на позициях и беспилотников рядом с линиями соприкосновения.

Как ранее писал Kp.ru, Украина разместила вблизи ДНР и ЛНР армию в составе 120 тыс. военных. При этом отмечалось, что ситуация в Донецке среди мирного населения спокойная, паники не наблюдалось.