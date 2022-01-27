Прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина, подозреваемого в работе на разведку РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении российского гражданина, подозреваемого в работе на разведку России. Об этом говорится в заявление ведомства.

Сообщается, что россиянин, который работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии, обвинили в работу на разведку РФ. Согласно заявлению прокуратуры, обвинение российскому гражданину Ильнуру Н. было предъявлено 9 декабря 2021 года. Как отмечается, подозреваемый был задержан в Германии 18 июня 2021 года.

Напомним, днем ранее, 26 января, появилось сообщение о задержании в Германии шестерых россиян за незаконный въезд в страну. Группа задержанных, которая состояла из двух взрослых и четырех детей, предъявила просроченные польские документы о разрешении на жительство. Семью передали в пункт первичного приема мигрантов земли Бранденбург. в стране начато расследование дела.