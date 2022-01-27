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Политика27 января 2022 9:23

Политолог Лозанский допустил импичмент Байдена после выборов в США

Он отметил, что обсуждается сценарий, при котором Дональд Трамп сможет избраться в палату представителей Конгресса США, где впоследствии займет пост спикера
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Политолог Лозанский заявил, что после выборов в США начнутся попытки импичмента Байдена

Политолог Лозанский заявил, что после выборов в США начнутся попытки импичмента Байдена

Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский заявил, что после ноябрьских выборов в США демократическая партия США может утратить свое незначительное большинство в обеих палатах Конгресса и начнутся попытки импичмента Джо Байдена.

"Если это произойдет, то практически сразу начнутся попытки импичмента, включая как предлог неспособность президента выполнять свои функции по состоянию здоровья", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Он отметил, что обсуждается сценарий, при котором Дональд Трамп сможет избраться в палату представителей Конгресса США, где впоследствии займет пост спикера, став третьим человеком в стране.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена к началу второго года его президентства снизился до 41%. В опросе приняли участие 5128 американцев, передают "Известия".

Накануне стало известно, что президент Соединённых Штатов в ходе мероприятия с участием прессы оскорбил одного из корреспондентов телеканала Fox News, рассказывает RT.

"Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын", - сказал Байден, отвечая на вопрос об инфляции в стране.

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