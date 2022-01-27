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Происшествия27 января 2022 9:28

Россиянин задержан в каирском районе «Город мусорщиков» из-за конфликта с местными жителями

Мужчина проводил фотосъемку, это не понравилось жителям района
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Район Каира Маншият Нассер, известный как «Город мусорщиков»

Район Каира Маншият Нассер, известный как «Город мусорщиков»

Фото: ru.wikipedia.org

В каирском районе Маншият Нассер, известном как «Город мусорщиков», задержан гражданин России Арсений Котов. У него произошел конфликт с местными жителями, которым не понравилось, что россиянин снимал на фотоаппарат их личную жизнь, рассказали в посольстве РФ в Египте.

«На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции», – объяснили РИА Новости в диппредставительстве.

Как отметили в посольстве, российская сторона делает все возможное для скорейшего освобождения Котова. Сотрудники российского консульства выехали на место инцидента и постоянно контактируют с фотографом и с властями Египта, сообщили в дипмиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне полиция Германии задержала группу из шести граждан России во время попытки незаконно пересечь границу страны.