Россиянин задержан в каирском районе «Город мусорщиков» из-за конфликта с местными жителями

Район Каира Маншият Нассер, известный как «Город мусорщиков» Фото: ru.wikipedia.org

В каирском районе Маншият Нассер, известном как «Город мусорщиков», задержан гражданин России Арсений Котов. У него произошел конфликт с местными жителями, которым не понравилось, что россиянин снимал на фотоаппарат их личную жизнь, рассказали в посольстве РФ в Египте.

«На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции», – объяснили РИА Новости в диппредставительстве.

Как отметили в посольстве, российская сторона делает все возможное для скорейшего освобождения Котова. Сотрудники российского консульства выехали на место инцидента и постоянно контактируют с фотографом и с властями Египта, сообщили в дипмиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне полиция Германии задержала группу из шести граждан России во время попытки незаконно пересечь границу страны.