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Здоровье27 января 2022 9:37

Шесть депутатов Рады из партии Зеленского заразились коронавирусом

Общее число заболевших во фракции достигло 23 человек
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Депутаты Верховной рады массово болеют коронавирусом

Депутаты Верховной рады массово болеют коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще шесть депутатов Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа" заразились коронавирусной инфекцией, заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук на своем телеграм-канале.

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID выявлен еще у шести народных депутатов, - уточнила Палийчук. - В итоге, по состоянию на данный момент болеет 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии".

Напомним, 26 января 2022 года в Украине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом с начала пандемии – 32,3 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом. Как сообщила пресс-служба правительства республики, тест на COVID-19, сданный политиком, показал положительный результат.

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