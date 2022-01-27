Экс-депутат Рады призвал Зеленского следить за словами, чтобы избежать войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо быть осторожным со своими словами, чтобы не допустить вооруженного конфликта с участием Украины. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Экс-депутат Рады считает, что украинский президент допустил ошибку и посеял панику, указал на возможную «оккупацию» Харькова. «Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», - заявил политик.

Мураев также назвал перспективу начала боевых действий на территории Украины маловероятной. «Хочу всех успокоить - войны в ближайшее время точно не будет, если наше правительство поступит правильно», - добавил бывший парламентарий.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Зеленский делает ровно то, что должен был делать человек с его уровнем подготовки к посту президента, добавив, но, по его мнению, в конечном счете деятельность подобного лидера ведет к разрушению страны.