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Политика27 января 2022 9:52

Путин ознакомился с ответами США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности

Кремль не будет спешить с выводами по полученным документам, отметил пресс-секретарь глваы государства
Источник:kp.ru
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Путин ознакомился с ответами США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин ознакомился с ответами США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Ответы Соединенных Штатов и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в Европе переданы президенту РФ Владимиру Путину, он с ними уже ознакомился, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все эти бумаги у президента. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями», – сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, поводов для оптимизма в контексте проблемы отношений России и Запада немного.

Напомним, ответы НАТО и США на российские предложения по безопасности были переданы в среду 26 января. В МИД России подтвердили, что посол США в Москве Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на предложения по обеспечению безопасности. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании США обнародовать текст переданного Москве документа. Блинкен объяснил это намерением обеспечить дипломатам обеих стран возможность конфиденциального диалога.