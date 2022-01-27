Кремль: Путину известно о призывах российских депутатов помочь ДНР и ЛНР оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенту России Владимиру Путину прекрасно известно о призывах российских депутатов помочьЛуганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) оружием, однако его реакции пока нет. Такое заявление в четверг, 27 января, седлал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для "Единой России". Сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы», - заявил представитель Кремля в четверг, 27 января.

Напомним, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя инициативу депутатов Госдумы от КПРФ, заявил, что признание народных республик негативно скажется на результатах переговоров с Соединенными Штатами и НАТО, а также приведет к тому, что Россию опять объявят «агрессором».