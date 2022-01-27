Песков заявил о серьезной угрозе отъезда российского посла из США

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил как серьезную угрозу заявление Вашингтона о возможном отъезде посла России Анатолия Антонова из США. Об этом официальный представитель Кремля заявил журналистам в четверг, 27 января 2022 года.

"Угроза серьезная", - констатировал Песков, уточнив, что за комментариями по этому вопросу лучше обращаться в Министерство иностранных дел (МИД) России.

Напомним, соответствующее заявление Соединенных Штатов связано с разногласиями по визовому вопросу.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что его могут вынудить уехать в Россию в апреле 2022 года, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. По словам Антонова, такие условия ему поставили в Госдепартаменте США.