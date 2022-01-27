Песков считает, что невозможно принять меры, чтобы остановить распространение "омикрона"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принять меры, которые позволят остановить распространение нового штамма коронавируса "омикрон", физически невозможно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 27 января 2022 года.

"Принять меры, которые бы остановили распространение "омикрона", просто невозможно физически", - подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что важно отслеживать динамику числа свободных и заполненных коек в ковидных госпиталях. Он также напомнил, что заболевание "омикроном" зачастую протекает в легкой форме.

Как ранее писал сайт kp.ru, штамм "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса, так как очень быстро распространяется, в связи с чем увеличивается риск новых мутаций. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.