Исследование: больше всего российских работодателей раздражает лень и необязательность подчиненных

Стало известно, что раздражает российских работодателей в подчиненных Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди 1600 представителей экономически активного населения и 500 руководителей из всех округов России и выяснили, что в руководителях россиян раздражают некомпетентность, неуважение к подчиненным и неуравновешенность, а начальников раздражает лень и необязательность подчиненных.

По сравнению с 2010 годом, число тех, у кого руководитель не вызывает раздражения, выросло на четверть, сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что за 12 лет руководители стали менее толерантны к необязательности, непрофессионализму и недисциплинированности работников.

Накануне специалисты назвали хобби, которые не стоит указывать в резюме. На вопрос о том, из-за каких хобби работодатель может отказать соискателю, чаще всего называли геймерство и экстремальный спорт, рассказывает телеканал "360".

Ранее Работодатели рассказали, зачем нужна фраза "мы вам перезвоним". Так, в качестве отказа в вакансии такую фразу используют только четверть работодателей