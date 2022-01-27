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Политика27 января 2022 10:06

Песков заявил о перспективах для продолжения диалога между Россией и США

Представитель Кремля отметил диаметрально противоположные взгляды сторон на ряд вопросов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков заявил о наличии перспектив для продолжения диалога между Россией и США

Песков заявил о наличии перспектив для продолжения диалога между Россией и США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перспективы для продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном на сегодняшний день есть, несмотря на диаметрально противоположные взгляды на ряд вопросов, но по проектам документов, которые связаны с гарантиями безопасности в Европе, существуют вопросы иного характера. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Перспективы для продолжения диалога есть и должны быть всегда, это и в наших интересах, и в интересах американцев. И как бы диаметрально противоположно иногда не расходились бы наши взгляды, диалог нужен всегда», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, видят ли Москва перспективы для продолжения диалога с Вашингтоном по вопросам, связанным с гарантиями безопасности.

Напомним, сегодня, 27 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что содержание ответа американской стороны на предложения по гарантиям безопасности в Европе позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако по второстепенным темам. По его словам, США не дали ответ на самый главный вопрос, который касается нерасширения НАТО на восток.