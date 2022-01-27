Песков сравнил нынешние отношения России и Запада с холодной войной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Современные отношения Москвы и стран Запада напоминают «холодную войну». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что причиной этому стал госпереворот, который произошел на Украине в 2014 году.

«После 2014 года, после того, как на Украине ... произошёл государственный переворот ... начались процессы, которые привели к изрядной напряжённости, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну. Это так», - заявил представитель Кремля.

Песков заявил, что переворот в незалежной был спровоцирован при попустительстве целого ряда государств, которые взяли на себя противоположные обязательства. По его словам, этот переворот привел к непоправимым событиям, а также к решению Крыма стать частью РФ, что в итоге и дало старт ухудшению отношений между Москвой и Западом.

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний дель о подписании документа, аналогичному декларации о прекращении «холодной войны», можно только мечтать.