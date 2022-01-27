В правительстве назвали фейковым аккаунт Мишустина в Instagram Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин не имеет личных аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Instagram. Такое заявление в четверг, 27 января, сделали в пресс-службе правительства.

«Аккаунт … не является официальным аккаунтом председателя правительства и пресс-службы правительства. Соответственно, все инициативы, которые в нем опубликованы, никакого отношения к работе премьер-министра и правительства не имеют», - сообщили в пресс-службе кабмина, рекомендуя «быть внимательнее», проверяя достоверность информации, которая публикуется в интернете.

Сегодня, 27 января, в соцсети Instagram на странице, которая ведется от имени Мишустина, появилось предложение оценивать работу губернаторов, а в описании аккаунта сообщалось, что это «информационный аккаунт» премьер-министра России.

Напомним, президент России Владимир Путин также не имеет страницы в социальных сетях. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главе госудатсва Путину не нужны соцсети, чтобы стать ближе к людям.