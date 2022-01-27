В Амурской области газовая котельная работает без сбоев»

Губернатор Василий Орлов оценил работу первой в Амурской области газовой котельной. Котельная в городе Циолковский стала первым в регионе объектом ЖКХ, перешедшим с мазута на природный газ. Модернизация позволила не только уменьшить себестоимость производства тепловой энергии, но и снизила риск перебоев в поставках топлива, которое в город доставляют по железной дороге. Кроме того, газ - гораздо более экологически чистое топливо, чем мазут. Благодаря его использованию удастся значительно сократить количество вредных выбросов в воздух.

- Были на этой котельной осенью, когда шли пуско-наладочные работы. И вот прошла уже половина отопительного периода, теперь можем констатировать, что объект работает без сбоев и нареканий, - отметил губернатор Василий Орлов. - Циолковский - это первый город Приамурья, которого коснулась газификация. В работе первый и второй этапы газификации.

Котельная в Циолковском была построена в 2018 году. Сегодня она снабжает теплом два микрорайона - жилые дома общей площадью более 52 тысяч квадратных метров. С учетом перспективной застройки, которая здесь запланирована, площадь отапливаемых помещений составит 198 тысяч квадратных метров.

Программа газоснабжения и газификации Приамурья рассчитана до 2025 года. Сетевая газификация области стала возможной после запуска в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири», значительная часть которого проходит по территории региона. По словам Василия Орлова, первый этап газификации идет строго по графику.

- По первому этапу всё идёт в графике. Требуются большие инвестиции из бюджета области. Также мы работаем с федеральным центром на предмет возможности привлечения финансирования модернизации котельных в Свободном и Благовещенском районе, - рассказал Василий Орлов.

Строительство газопровода, газораспределительной станции и межпоселкового газопровода к городу Свободный началось в 2021 году. В Свободненском районе реализуется крупный проект: здесь будет построен Комплекс сжижения природного газа (КСПГ). Соглашение о сотрудничестве в сентябре прошлого года подписали «Газпром гелий сервис» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». «Газпром гелий сервис» собирается выпускать сжиженный природный газ для собственных нужд, при этом газ будет использоваться и для автономной газификации потребителей региона. Кроме того, продолжается работа по проектированию газопроводов до Благовещенска, сел Чигири и Верхнеблаговещенского в Благовещенском районе.